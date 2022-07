C’est aussi le nom qu’ont décidé de donner à leur épreuve les membres du Robel Car Trophy. "Dans les années 80 était organisé un slalom en côte, explique son président Jean-Louis Jacob. Nous avons recréé un club en 2009 et la seule organisation annuelle était une balade pour voitures anciennes programmée en juin. "

C’est l’an passé que l’écurie gaumaise a décidé de franchir le pas en organisant sa première course de côte.Une course comptant uniquement pour le championnat de la fédération Wallonie-Bruxelles. "Les observateurs du RACB étaient présents pour juger la qualité de notre organisation. Leur rapport a été bon, c’est pourquoi en plus de la manche ASAF, nous pouvons accueillir cette année des concurrents du championnat national ", poursuit notre interlocuteur. Ils seront ainsi une soixantaine de concurrents ASAF et RACB à se mesurer sur le tracé de 2400 mètres.

Parmi ceux-ci Quentin Guilbert et son impressionnante Nissan Skyline, Éric Schwilden (Peugeot 205), Frédéric Errard (Tatuus), Georges Hubert et sa splendide réplique de la Porsche 917 ou encore Gérard Brasseur déjà présent dans les années 80.

Du côté des pilotes ASAF, on notera la présence de Patrick Clajot et sa Porsche, Francis Gilles (Escort Cosworth), Daniel Dierckx (Seat Leon) ainsi que quelques spectaculaires kartcross. " Une telle organisation ne serait pas possible sans la soixantaine de bénévoles et les membres du staff, qu’ils en soient remerciés", souligne Jean-Louis Jacob qui espère que le public se déplacera nombreux pour cette journée.

D’un point de vue pratique, le début des essais est prévu à 8h et la première montée officielle aura lieu dès 13h30 avenue de France à Saint – Mard.