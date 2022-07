À côté de garçons comme Mathéo Dufrasne ou Maxime Herbeaux, qui étaient déjà là l’an dernier, on retrouvait une quinzaine de joueurs en test.

Parmi eux, une tête connue en province de Luxembourg à savoir Daniel Yema Shongo.L’ancien joueur d’Oppagne, actif à Sprimont l’an dernier, a directement montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités.Très bon devant la défense, l’ancien Coalisé, qui a déjà beaucoup parlé sur le terrain, a séduit Éric Picart.

"J’ai vu cinq ou six joueurs qui me plaisaient bien.Daniel en fait partie, nous allons discuter avec lui pour tenter de le faire signer, indique Éric Picart. Cinq ou six gars sur une grosse quinzaine de tests, ce n’est pas mal.Nous allons échanger avec eux rapidement. En tout cas, j’ai vu des gars avec du potentiel."

Si Givry, sous les yeux de son directeur sportif Dimitri Voronov, n’a pas spécialement bien débuté la rencontre, la deuxième partie de la première période a par contre été dominée par une équipe de Givry qui a eu quelques beaux mouvements et qui a su faire circuler le ballon.

"J’ai vu des choses intéressantes , commente Éric Picart. Je n’ai pas mis que des lignes sur ma feuille, j’ai aussi coché quelques cases de temps en temps.Certains gars sont intéressants, d’autres le sont moins, mais c’est ce qui arrive quand vous avez beaucoup de joueurs en test. Ce que j’ai vu ce mercredi, ce n’était pas mauvais du tout.Surtout pour des gars qui n’ont jamais joué ensemble.Surpris? Non car j’en avais vu quelques-uns à l’entraînement donc je savais qu’il y avait de bons éléments.Mais il faut aussi voir les gars en match."

Il a rappelé la date limite du 30 juillet

En ce qui concerne la suite, les tests vont se poursuivre à Givry. "Nous avons encore des gars qui n’étaient pas là ce mercredi et qui doivent encore être vus , indique Éric Picart. Cela se construit petit à petit."

Éric Picart a cependant rappelé qu’il avait fixé une date limite pour disposer de son noyau à savoir le 30 juillet.

"Si le 30 juillet, il n’y a pas d’équipe, je ne serai plus là.C’est aussi simple que cela. Le 30 juillet, il ne restera plus que quatre semaines de préparation.Ce n’est déjà pas assez normalement. Il faut un quinze de base pour cette date, juge Éric Picart. Le prochain rendez-vous? Nous allons regarder pour trouver un match amical la semaine prochaine afin de pouvoir voir quelques joueurs. Le nouvel investisseur a déjà signé un gardien et deux éléments défensifs.Nous avançons petit à petit."

Pour la petite histoire, on notera que Givry, où Fevzi Karali a joué une mi-temps, s’est imposé 2-3.Le but de la soirée est toutefois pour Jonathan Schinckus, auteur d’un coup franc magistral pour réduire l’écart dans le final.