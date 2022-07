Plus jeune, la Sibrétoise Sophie Strépenne a joué avec Tysiak

Lorsqu’on demande à Sophie Strépenne ce qui a manqué aux Flames pour faire la différence, la joueuse de Sibret ne met pas deux heures à répondre." Je pense que nous avons vraiment eu du mal à ressortir le ballon proprement , indique Sophie Strépenne. Nous perdions le ballon beaucoup trop vite.Et offensivement, je trouve que nous avons du mal à amener vraiment le danger.Nous sommes dans la partie de terrain adverse, mais nous n’arrivons pas à trouver la passe qui permet de faire la différence.Et à partir du moment où la finition n’est pas vraiment notre point fort…Ma joueuse préférée? Dimanche, j’ai bien aimé Justine Vanhaevermae. Tessa Wullaert?Tout le monde parle d’elle, mais dimanche, je n’ai pas trouvé qu’elle avait livré un gros match.Elle pourrait apporter plus selon moi, elle marche beaucoup sur le terrain."

Une seule fille originaire de Wallonie dans le groupe

Parmi toutes les filles sélectionnées par Yves Serneels pour cet Euro, Lisa Lichtfus est la seule joueuse issue de Wallonie. "Nous en parlions justement avec ma famille dimanche en regardant le match, glisse Sophie Strépenne. Mais comment pourrait-il en être autrement à partir du moment où les meilleures équipes évoluent majoritairement dans la partie Nord du pays? En province de Luxembourg, vous n’avez que Sibret et Manhay au niveau national.Dans le Namurois, ce n’est guère mieux.Alors oui, le Standard est évidemment là, mais en Flandre, les clubs sont plus importants. Mais les mentalités évoluent. Je vois de plus en plus de jeunes filles qui s’inscrivent au football.Je suis bien placée pour en parler puisque j’entraîne une équipe féminine chez les jeunes à Valfoot. Et voir l’équipe nationale à l’Euro, cela peut donner envie aux jeunes de s’inscrire au football."

Plus jeune, Sophie Strépenne avait eu l’occasion de goûter aux sélections nationales." Mais à ce moment-là, l’équipe fanion ne réalisait pas encore les résultats actuels, sourit-elle. J’ai eu la chance de pouvoir évoluer avec une fille comme Amber Tysiak.J’ai aussi joué avec Lisa Lichtfus lors de mon passage au Standard.J’espère vraiment qu’elle recevra sa chance en équipe nationale.Elle le mérite.Mais ce qui est chouette, c’est de voir qu’une nouvelle génération arrive en équipe nationale.C’est prometteur pour la suite."