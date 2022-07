Christophe Bodart satisfait d’avoir vu Bertrix relever le défi

Voici quelques jours, le Bertrix Basse Semois a organisé les championnats francophones pour espoirs et juniors.«C’est la deuxième fois que la Fédération nous confiait l’organisation d’un championnat francophone, indique Christophe Bodart, le président du club. Les U20 et les U23 sont par définition des catégories difficiles à organiser, car ce sont les années des études supérieures. Il n’y a pas de dates idéales. On ne peut pas les organiser pendant les examens et, en juillet, beaucoup d’athlètes sont déjà partis en vacances. Nous espérions 500 participants et nous n’en avons compté que 350. Mais au niveau de la qualité, nous n’avons pas eu à nous plaindre. Notre club a relevé le défi de cette organisation grâce à une trentaine de bénévoles, sans compter les membres du jury.»