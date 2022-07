La préparation

"Je sais que les gars qui étaient déjà là l’an dernier n’ont pas eu une grosse trêve étant donné qu’ils ont joué la finale de la Coupe début juin.Je les plains un peu, mais personnellement, ma saison s’était arrêtée quelques semaines plus tôt donc j’étais vraiment impatient de reprendre et de pouvoir retoucher du ballon.Il ne faut pas se voiler la face, la préparation est très importante quand tu évolues dans les divisions nationales. Le coach a déjà annoncé qu’il allait beaucoup insister sur la préparation.Samuel Bodet connaît la division.Si tu n’es pas prêt physiquement, c’est compliqué.Or, le début de saison sera très important."

Son arrivée à Libramont

"Je n’ai pas débarqué en terrain inconnu.J’ai pu retrouver quelques joueurs avec qui j’avais déjà eu l’occasion d’évoluer dans le passé.Je pense évidemment aux frangins Lefort ou encore à Nicolas Roset avec qui je suis toujours resté en contact.J’avais suivi Libramont en fin de saison dernière.Libramont n’était pas assuré de monter en D3lorsque j’ai signé? C’est vrai.Mais quand j’ai donné mon accord à Libramont, j’espérais que cette équipe grimpe en D3, mais je m’étais aussi préparé pour la P1.La montée, c’est génial.J’ai connu la D3 la saison dernière avec Oppagne.J’espère évidemment que le futur exercice sera différent.Ce sera à tout le monde de travailler.Mais je crois que tout le monde est conscient de cela. Et puis, tout le monde a à cœur de faire quelque chose de bien pour le retour de Libramont à ce niveau."

La place de numéro un

On le sait, à Oppagne, Charles Delmé était en concurrence avec Guénaël Mazzara.Chaque gardien avait eu sa chance tout au long de la saison, sans qu’un titulaire ne soit véritablement désigné. "J’arrive dans la peau d’un numéro 1 à Libramont? C’est ce que je voulais.Je n’ai pas peur de la concurrence, il en faut et c’est normal.Mais je ne suis pas fan du fait qu’il ne se dégage pas une hiérarchie. À Libramont, je pars peut-être avec un petit avantage, mais je sais que derrière, des jeunes sont là et sont prêts à jouer si je sors des matches dégueulasses.Et ce sera à moi de prouver mon niveau en préparation.L’alternance? Un gardien a besoin de confiance.Et si tu sais qu’en cas de boulette, tu vas directement sauter, ce n’est pas évident.Prenez ce qui se passe au PSG.C’est évidemment un niveau différent, mais quand tu as deux gardiens et que tu ne tranches pas, cela complique les choses."

L’objectif de Libramont

"Le maintien évidemment.Je pense qu’il y aura encore quatre ou cinq équipes qui seront largement au-dessus du lot, mais pour moi, cela va être très disputé dans la colonne de droite. On perd Onhaye, Dison et Jodoigne, qui étaient très costauds l’an dernier.Comme je l’ai dit, il ne faudra pas tarder à démarrer.Et vu la série, ce sera quasiment des derbies chaque semaine.Pour moi qui réside à Marche, c’est une série quasiment idéale même si on doit aller à Raeren ou La Calamine. "