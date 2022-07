Le retour plus que réussi de Louis Herman sur la terre battue belge, la victoire d’Alix Louis au tournoi de Neufchâteau, voire les trois tableaux remportés par Pauline Van Herck au tournoi d’Arlon, auraient incontestablement pu, lors d’une semaine moins prolifique, propulser leurs auteurs sur la première marche.

Mais cette fois, la palme revient à un barvautois qui a surpris son monde dans le tournoi de son club, le premier organisé dans les nouvelles installations.

Bastien Henrotin, B + 2/6, par ailleurs fils du président local, a remporté les tableaux messieurs 2 et messieurs 3, réalisant trois performances, dont deux à B-15 en demi et en finale, des perfs à quatre échelons au-dessus de son classement.

Bastien, vous attendiez-vous à réaliser un tel festival?

J’ai été B-4/6 voici quelques années. Je suis redescendu B + 2/6, parce que je suis parti en Australie et que je n’ai plus joué en Belgique. Je m’attendais à remporter le messieurs 3 et à accrocher des joueurs de messieurs 2, mais certainement pas à gagner tous mes matches et les deux tableaux. Au début du tournoi, j’ai été accroché en messieurs 3 par deux petits jeunes qui avaient le couteau entre les dents, Maxime Barjasse et Lucas Vandeloise. Il a fallu que je retrouve mes marques.

Comment expliquez-vous ces résultats très atypiques?

Pendant mon séjour, je me suis acheté un cerveau. Avant, je frappais comme une mule sur toutes les balles qui se présentaient à moi. Maintenant, je ne «maque» plus sur tout. Je m’adapte. Je continue à prendre des risques, mais je suis devenu solide lors de moments importants. En finale, contre Arthur Huart, j’ai eu une balle de match contre moi au deuxième set. Je l’ai sauvée, j’ai égalisé à un set partout. Arthur a pris un coup dans les gencives et n’avait plus d’énergie, j’ai pu dérouler.

Que faites-vous en Australie?

J’étais parti un an dans un système d’échange voyage contre travail. Bloqué par la Covid, j’ai eu l’opportunité d’y trouver un job de prof de tennis à Espérance, une ville au bord de l’Océan à 700 km de Perth. Le climat y est génial. J’ai dû me faire à une manière tout à fait spécifique de donner cours. Mes employeurs exigent que les enseignants donnent du plaisir aux enfants avec des drills ludiques et de moyens mnémotechniques amusants.

Envisagez-vous de vous installer définitivement en Océanie?

Je suis confronté à des problèmes de visa. En attente d’obtenir un visa permanent, je vais partager mon année en deux, neuf mois en Australie et le reste du temps à Barvaux.