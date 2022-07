Virton fait au moins jeu égal avec Courtrai

Thiebaud Delmelle, le team-manager, annonce une conférence de presse pour le début de cette semaine: "Nous voulons mettre tous les atouts de notre côté pour éviter des complications, mais cela avance et il manque juste une signature au bas de certains contrats." Quoi qu’il en soit, on ressent une incontestable sérénité, voire un vent d’optimisme chez l’ensemble des interlocuteurs rencontrés.

Courtrai aligne son équipe-type, Virton fait toujours tourner

Si l’entraîneur courtraisien, Karim Belhocine, une vieille connaissance de Virton, a aligné l’équipe qui devrait entamer la Jupiler Pro League contre OHL dans quinze jours, le tandem Bracconi-Coquelet a, à nouveau, aligné un melting-pot composé de joueurs sous contrat, d’autres en tests et même de quelques jeunes. L’équipe a été totalement chamboulée à la mi-temps, puis en cours de deuxième mi-temps.

Martin a joué une période entre les perches alors que Kagé et Allach ont disputé aussi leurs premières minutes. Delorge et Walbrecq, en test, ont aussi joué tout comme Vinck, Guillaume, Aabbou, Masangu, Anne ou encore Vitris.

Ce groupe a visiblement faim et part au combat dans des matches sans enjeu avec une détermination surprenante: "Manu Coquelet veut voir des pit-bulls sur le terrain, sourit le défenseur Jonas Vinck, auteur d’une prestation très convaincante à l’arrière droit où son entente avec un ailier en test a été flamboyante en deuxième période. On sait que c’est ça que les supporters veulent voir."

Les meilleures occasions pour Virton

Les dix premières minutes de la rencontre ont été compliquées pour les Gaumais. Peut-être un peu trop de respect dans les duels devant un adversaire à la renommée prestigieuse et des seconds ballons trop vite abandonnés à l’adversaire. Avec un Alexandre De Bruyne, ancien de Saint-Trond et de la Gantoise, qui distillait des longs ballons précis, on aurait pu avoir quelques inquiétudes sur une différence de niveau logique qui risquait de se payer cash.

À la 16', un centre d’Aabbou est arrivé sur la tête de Vinck qui a obligé le gardien flandrien à s’employer. Petit à petit, Virton s’est enhardi, même si une passe en retrait suicidaire d’un Virtonais a manqué de surprendre le gardien Martin. Virton a commencé à s’imposer dans les duels. Chaque perte de balle a été immédiatement compensée par une solidarité exemplaire pour enrayer la machine courtraisienne qui a fini par se gripper. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un 0-0 un peu flatteur pour les Blanc et Rouge. Souleymane Anne a placé sa pichenette un rien à côté dans un face à face avec le gardien.

Malgré les nombreux changements, Virton a continué à montrer un beau visage, tant dans l’engagement que dans l’organisation. Le nouvel entraîneur Christian Bracconi, placidement installé dans les tribunes pour observer ses nouvelles ouailles, a certainement pu constater qu’il va diriger un groupe prometteur qui sort de deux solides semaines de préparation (huit entraînements sur les cinq derniers jours!).

Cerise sur le gâteau, l’animation sur le flanc droit a souvent mis le feu dans l’arrière-garde de Karim Belhocine. Vinck et un joueur en test portant le n° 18 en ont fait voir de toutes les couleurs à l’expérimenté et rugueux capitaine de Karim Belhocine, l’ancien brugeois Kristof D’Haene.