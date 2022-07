Un Iwan Vis revanchard aux trois jours de Belgique

À l’arrivée de la course nationale organisée près de Huy le 26 juin, peu de coureurs étaient satisfaits. En effet, les fougères cachaient les balises et certains perdaient beaucoup de temps et parfois même patience, à l’instar d’Iwan Vis (H55, Vlessart), qui a préféré abandonner. François Van der Ouderaa (élites, Châtillon), lui, est resté serein malgré une erreur. « J’ai perdu 5 minutes (NDRL : en fait 7) sur le poste 13, dit-il, je ne l’ai pas vu, je suis allé jusqu’au chemin suivant, je suis revenu, je l’ai encore raté et c’est à mon 3e essai que je l’ai eu. » Mais comme il a commis peu de fautes sur les 34 autres balises, il a gagné la course. Une victoire en nationale, c’est toujours bon à prendre. Et c’est aussi arrivé à Geneviève Nys (Wellin), toujours très précise, victorieuse en D50. Thomas Brédo (Vielsalm) a, lui, étonné en terminant 5e en élites (sur 15). Son père, Jean, obtenant le même classement en H65. Christian Stoffels (Marche) a perdu pas mal de temps, mais est parvenu à conserver sa 3e place en H60 face à André Pierlot (Meix-devant-Virton). Enfin, Jessica Limpach (Arlon), 3e en élites, a coiffé à deux balises de la fin Aurélie Deschepper. Les 1er, 2 et 3 juillet, c’était les trois jours de Belgique disputés aux abords des lacs de la Vesdre et de la Gileppe. Revanchard, Iwan Vis a livré une bataille acharnée au Germanophone Robert Theiss et arraché, pour 6 secondes, la victoire en H55. Trois autres Luxembourgeois sont montés sur le podium, à la 3e place : Jean Brédo en H70, Vinciane Mulpas (Engreux) en D40 et Elvire Pierlot (Meix-devant-Virton) en D16. En élites, la 2e manche comptait pour le classement mondial. François Van der Ouderaa manquait cette fois de réussite puisqu’il terminait 6e (sur 36), à seulement 1’14’’ de la 3e place tenue par le Suisse Florian Schneider, ancien champion du monde junior. François est désormais 309e mondial sur 3 173 coureurs classés. Place maintenant aux championnats du monde masters organisés dans les Pouilles.