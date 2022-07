Pour Oguchi Onyewu, Christian Bracconi est l'homme idéal

Car oui, après le limogeage de Christophe Grégoire, Oguchi Onyewu avait jeté son dévolu sur Christian Bracconi. Et l’Américain a retenté sa chance voici quelques semaines. "En janvier, ce n’était pas le bon moment.Cette fois, cela a pu se faire.Ce qui nous plaît dans le profil de Christian Bracconi?Tout, répond Oguchi Onyewu. J’apprécie son caractère, sa manière de travailler et la façon dont il communique avec son groupe.Il a l’âme d’un leader et c’est ce que nous cherchions.C’est quelqu’un avec beaucoup d’expérience et de rigueur.Je suis persuadé qu’il va amener énormément de choses à Virton.C’est l’homme idéal pour Virton."

Oguchi Onyewu n’a pas caché que Virton voulait montrer une autre image après un dernier exercice compliqué. "Nous avons une deuxième chance, il faut la saisir , commente le secrétaire général. L’an dernier, ce n’était pas suffisant, que ce soit d’un point de vue sportif ou extrasportif.Nous avons commis des erreurs, sur le terrain et administrativement. Nous avons réglé cela et nous voulons montrer une bonne image du club. Nous avons l’opportunité de montrer un autre visage de Virton, en montrant un club plus compétitif.Et surtout, en montrant que Virton est un club professionnel dans tous les sens du terme.Un changement de propriétaire?Pour l’instant, Flavio Becca est toujours là."

Le coach désigné, Virton doit désormais trouver des joueurs." Dans les jours à venir, des arrivées seront annoncées, assure Oguchi Onyewu. Nous sommes plus avancés que l’an passé (rires). Redevenir intraitable à la maison?Oui, ce n’était pas le cas l’an dernier.Nous allons travailler pour que cela n’arrive plus."