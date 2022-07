De retour à Virton, Christian Bracconi avait un goût d'inachevé

Non renouvelé chez les Verts, le tacticien français avait ensuite pris la direction du Congo pour s’occuper du club de Lupopo avant, donc, de revenir à Virton. Un retour qui aurait pu être plus rapide puisque l’homme avait été sondé après le limogeage de Christophe Grégoire l’an dernier." Mais je n’aurais pas pu quitter le pays , sourit Christian Bracconi. Je n’avais pas été insensible à l’intérêt de Virton, mais j’étais engagé ailleurs.Quand Oguchi Onyewu m’avait contacté à l’époque, j’avais indiqué qu’on pourrait en reparler plus tard.C’est ce qui s’est produit. J’avais gardé des contacts avec Virton, notamment avec Manu Coquelet qui aurait éventuellement pu me rejoindre au Congo.Nous avons une vision assez similaire des choses.Je veux aider à redorer l’image du club, dans un nouveau projet."

Un groupe quasiment formé pour le stage?

Christian Bracconi a donc pris le groupe virtonais en main.Un groupe qui est encore loin d’être formé. " L’objectifde la saison?Nous ne partons pas avec une idée précise, nous prendrons nos marques au fur et à mesure. Mais on sent que le départ est important.Je ne peux pas garantir que nous serons prêts pour la venue du RWDM en ouverture de championnat, mais il faudra y être le plus proche possible avec un groupe quantitatif et qualitatif,dit Christian Bracconi. Le stage sera vraiment le point d’orgue de notre préparation.Il faut que pour débuter le stage (NDLR: le 25 juillet), le groupe soit connu aux trois-quart. Pendant cinq jours, nous pourrons mettre des plans de jeu en place, mais nous travaillons aussi la cohésion. Des renforts doivent arriver rapidement. Les joueurs que nous ciblons? Des joueurs d’équipe, capables de s’intégrer dans un contexte particulier.Nous voulons aussi donner une identité à l’équipe, avec des joueurs qui jouent avec le cœur, qui se battent pendant nonante minutes et qui sont fiers de porter ce maillot. Voici deux jours, nous avons d’ailleurs dit non à un joueur car il ne collait pas à 100% avec le projet Le retour d’anciens? Certains m’ont contacté. C’est aussi important d’avoir des gars qui connaissent le championnat. Et il ne faut pas oublier que nous sommes l’année du centenaire du club.Nous devons en être digne"

Christian Bracconi souhaite aussi voir Virton redevenir un déplacement compliqué pour les adversaires." Je veux que notre stade hante les autres équipes .Nous devons faire mal à l’adversaire, avec le soutien du public.Mais pour cela, il faut donner de quoi être fier à ce public."