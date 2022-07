Un bon partage pour Virton à Courtrai

Virton est revenu de son déplacement au SK Courtrai avec un 0-0 prometteur qui confirme sa plantureuse et convaincante victoire de la semaine dernière (1-5) au Fola Esch. Contre un adversaire autrement redoutable, pensionnaire de Jupiler Pro League, les Verts ont amplement mérité le match nul, réalisant une clean-sheet qui ne doit rien à personne et s’étant même créé les plus belles occasions.