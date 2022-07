La «decima» sur deux rouesd’Yves Divoy

L’ancien joueur-vedette du Lorrain Arlon, soulier d’or provincial en 1990, rapidement passé sur deux roues après avoir raccroché les crampons en 2005, n’a, au cours de la dernière décennie, manqué que l’édition 2021, "à cause du Covid" , précise-t-il. C’est dire s’il était motivé à l’idée d’emprunter à nouveau les parcours alpestres cette année, malgré la chaleur étouffante qui régnait. C’était donc sa dixième cette fois. Une sorte de decima , pour reprendre le terme utilisé par les médias espagnols lorsque le Real a remporté sa 10eLigue des champions. Le sociétaire du CC Weyler a bouclé l’épreuve en 8h14, à la 884eposition (et la 112e, sur 1127, dans la catégorie des plus de 50ans).

Yves, cette 10eédition n’était-elle pas aussi la plus dure?

L’une des plus dures en tout cas. Je me souviens qu’il faisait aussi particulièrement chaud en 2015 ou 2016. Quelle fournaise! Dans l’Alpe d’Huez, à 5km du sommet, mon compteur indiquait une température de 40degrés.

D’où un nombre record d’abandons…

Oui, il y en a eu 2800 alors qu’habituellement, on en dénombre environ 1500. J’ai vu des gens souffrir comme jamais, s’affaler sur les côtés. Heureusement, il règne une ambiance et une solidarité extraordinaire sur cette épreuve. Les spectateurs viennent en aide aux cyclos, les arrosent régulièrement.

Et pour vous, cela a été dur?

Oui, bien sûr. Ça l’est toujours. Notamment dans le Galibier et ses 19km. Les huit derniers, c’est sur 9% voire entre 10 et 12% sur la fin. Toujours au soleil. Et je n’ai pas véritablement le profil d’un grimpeur. Avec mes 79kg pour 1,75m, je suis davantage un rouleur.

Proche de son record

Malgré cela, vous n’étiez pas loin de votre record sur l’épreuve…

Effectivement. Mon meilleur chrono, c’est 8h01. Mais je suis convaincu qu’avec des conditions météo un peu plus clémentes, j’aurais fait mieux cette année. C’est bien, je m’améliore. J’avais bouclé ma première édition en 8h50.

Qu’est-ce qui vous a amené au vélo après votre carrière de footballeur?

Déjà quand je jouais au foot, j’aimais regarder les épreuves cyclistes à la TV. Quand j’ai arrêté de jouer, je voulais continuer le sport. J’aurais pu reprendre le tennis, mais j’avais le sentiment que c’était un type d’effort un peu violent pour quelqu’un de 40ans. Un ami m’a proposé un jour d’aller rouler avec lui. Quelques mois plus tard, j’ai rencontré des gens affiliés au CC Weyler et c’est parti comme ça.

Jusqu’aux cyclosportives…

Je reste un compétiteur, donc c’était logique que je me lance là-dedans. La première, c’était la Vélomédiane, puis la Charly Gaul et la Schleck au Grand-Duché. Jusqu’à ce que Martin Outmanns, un ami triathlète, me dise que si je voulais être un bon cyclo, je devais prendre part à la Marmotte. J’y suis allé en 2012 donc; il s’agissait de mes tout premiers cols.

«Sans comparaison avec le foot»

Et vous y êtes retourné. Malgré la souffrance, qu’est-ce qui vous pousse, comme beaucoup d’autres, à y revenir?

Je ne me suis jamais dit que je n’y viendrais plus. Il y a le goût du défi d’abord et puis, je sais ce qui m’attend là-bas. Je connais le parcours par cœur, ses pièges, ses difficultés. Avec l’expérience, je sais quelles erreurs il ne faut pas commettre. Et puis, même si la montagne n’est pas mon terrain de prédilection, j’adore tellement l’ambiance là-bas. J’y prends un plaisir fou.

Jamais été tenté par des courses en amateurs, comme l’Ardenne-Gaume par exemple?

Non, ce sont des trucs bien spécifiques. Des copains y participaient, mais s’entraînaient 15 à 20h par semaine. Moi, je me contente de trois sorties par semaine. Pour tout vous dire, je n’ai jamais dépassé les 10000km par an. Même si j’étais pensionné, je n’en ferais pas tous les jours (NDLR: il travaille par ailleurs à l’Athletic Center, à Arlon, où il dispense des cours de spinning et d’aquabike).

Pour finir, si vous deviez comparer le foot et le vélo?

C’est sans comparaison. J’ai fait 30 ans de foot et je ne le regrette nullement, mais la souffrance est tout autre sur une cyclosportive. Tu es seul en selle et si tu n’es pas assez fort dans la tête, tu ne peux pas aller au bout.