Oui, c’est une certitude. Nous avons trouvé les créneaux horaires pour les entraînements et nous jouerons le samedi. Les séances en semaine auront lieu plus tôt dans la journée quand le terrain est donc libre. Les installations sont excellentes et nous effectuerons donc le stage dès ce lundi à Marche avec trois séances quotidiennes au menu. Je suis heureux d’avoir cette solution.

La plupart des joueurs viennent de la région parisienne, où seront-ils hébergés?

On a de la chance, il y a beaucoup de gîtes dans la région et il y a aussi un hôtel à Hamoir où on peut résider. Ce n’est pas un souci.

Cela représente des coûts énormes, vous les financez vous-même?

Non, Naza (NDLR: le célèbre rappeur aux millions de vues sur YouTube) est l’un des propriétaires et a investi tout comme le président du club brésilien de Coritiba qui sera présent à partir du 21 juillet. Je suis là pour diriger l’opérationnel au quotidien. Mais le budget est bien cadré, on ne peut pas dépenser des sommes folles pour n’importe quoi.

Le groupe sera composé uniquement de joueurs professionnels?

Oui, ces joueurs peuvent se concentrer uniquement sur le football, mais cela ne signifie pas que nous avons une structure professionnelle, du tout. Nous sommes trois dans le staff uniquement. Et nous devons gérer tous les aspects du club.

Vous êtes également recruteur, quel but poursuivez-vous avec Durbuy?

C’est un projet social aussi. Les joueurs ont été formés dans des clubs professionnels, certains ont failli arrêter parce qu’ils ne franchissaient pas la porte des équipes premières. Durbuy doit être un passage où les joueurs retrouvent le sourire. On doit beaucoup discuter avec eux, partager, transmettre, c’est tout un processus pour les relancer, leur donner une chance. C’est un projet d’économie sportive et sociale.

«On doit encore trouver un accord avec Loan Werard»

Vous souhaitez récupérer votre investissement de départ lorsque vous avez acheté le matricule à Mahir Demiral?

Non, ce n’est pas une priorité. Je l’ai expliqué, on veut donner la chance à des joueurs de se montrer. Nous avons actuellement une vingtaine de joueurs qui seront présents dès lundi. 80% de Français. Il y a aussi Recep Turhan qui vient d’Andenne. Loan Werard? On doit voir s’il peut s’entraîner en journée pour poursuivre avec lui.

Quel sera l’objectif de Durbuy cette saison?

Je dois avouer que je ne connais pas encore bien le niveau de la série et il faudra quelques semaines avant que je ne sache ce qu’on peut viser. Nous avons des joueurs de talent, on l’a prouvé lors de rencontres en France, face à Auxerre notamment.

À Marche, il n’y a pas de buvette pour accueillir les supporteurs, vous avez trouvé une solution?

Non, c’est en pourparlers, on va essayer de mettre quelque chose en place pour les gens qui viennent voir, pour les adversaires après la rencontre. Je sais que la convivialité est importante à ce niveau, on va y travailler.

Finalement, le terrain de Marche était la meilleure des solutions?

Tout à fait, même si Nadrin ou Wibrin convenait aussi, mais pour les trajets en hiver, cela aurait été plus compliqué. Ici, c’est parfait et cela nous revient bien moins cher aussi. Et les conditions de travail sont fabuleuses.