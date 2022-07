Dans le Galibier avec Jean-Michel Zecca

Après le Ventoux en 2019, le Galibier cette fois. Le 19 juin, Jean-Michel Zecca, animateur vedette de RTL, s’est lancé dans l’ascension de ce géant alpestre, dans le cadre des défis cyclistes du Télévie. Objectif : atteindre le sommet bien sûr, après 37 km de route, dans la vallée de Serre-Chevalier puis dans le Galibier, et récolter 55 000 € au profit du fonds national de la recherche contre le cancer. Un défi réussi, malgré quelques crampes, en compagnie de 265 cyclistes dont quelques-uns de notre province. On en dénombrait ainsi une vingtaine de la région d’Arlon, dont six du Cycling Arlon : Étienne Guirche, Johann Duchêne, Mickaël Bodart, Marc Thill, Laurent Colin et Frédéric Delange.