33e Européen, Triaille a sans doute trop couru la veille

Retenu, suite à son succès à la Montée du Grand Ballon, pour représenter la Belgique aux championnats d’Europe de course de montagne, à El Paso dans les Canaries, Thibault Triaille a fini 33e sur 45. Il a bouclé les 8,7 km de montée sèche et 920 m de D +, soit une pente moyenne de plus de 10 %, en 50.28, un peu plus de 5 minutes de plus que le champion d’Europe.