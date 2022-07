Wanty Gobert à la fête avec Claisse

Le jeune Hennuyer, lauréat du dernier Challenge Criquielion chez les aspirants 14 ans, fêtera ses 15 ans le 29 août prochain. Il avait déjà marqué les esprits en s’imposant dès sa première sortie chez les cadets, à Villers-le-Temple.

Le citoyen de Vaudignies l’emporte devant une cohorte flandrienne. Arthur Van Den Boer et Leander De Gendt concèdent six secondes et complètent le podium. Jul Hélin, 4e, et KobeVan Der Vurst, 5e, finissent à 8 secondes de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs puncheurs de sa catégorie.