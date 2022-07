Vandenstorme enrhume les Lotto

Vandenstorme, 20 ans depuis le 19 avril, avait participé à deux étapes de l’Arden Challenge, terminant 25eà Érezée et 35eà Sainte-Marie. Jelle Declerck (Bingoal) décroche la 2eplace devant Vincent Van Hemelen (Lotto).

Sur les 114 partants, 60 n’ont pu rallier l’arrivée. Parmi eux, Liam Slock, Lucas Doucet et Nathan Copus. On notera la 11eplace de Thibaut Ponsaerts, triple vainqueur à Herbeumont (deux fois en cadets, une fois en juniors), qui termine à 2’, et la 38eà 7’58, de Sander DeVet, l’ancien du Chevigny, vainqueur de l’Arden Challenge 2021.