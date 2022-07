Romain Louppe conserve la tête en Allemagne

Cela n’a pas empêché le nouveau duo de clôturer les essais par un 14etemps au général et le 1eren 600cc. Pour la course, de six heures, sur le rapide circuit emprunté par les F1, une fine pluie a rendu le choix des pneumatiques très compliqué. "Il ne pleuvait pas suffisamment pour chausser les pneus pluie et trop pour s’élancer en slicks", raconte Romain qui a, malgré tout, décroché la 2eplace dans sa catégorie et conserve ainsi la tête du classement avec huit unités d’avance. Place maintenant à la 3emanche ce prochain week-end. Un rendez-vous qui aura lieu à Most, en… Tchéquie, alors que la dernière se disputera début octobre dans le nord de l’Allemagne. Pour combler cette longue trêve, Romain prendra part à quelques courses du championnat belge de super-motard.