Un premier podium tout court puisque c’est tout simplement ma première saison en compétition à l’AMPL. Je suis hyper content de ma performance sur ce circuit rapide de Gesves sur lequel il fallait se donner à fond et repousser au maximum les limites, même si je me suis fait quelques frayeurs.

Quel a été votre sentiment à l’arrivée?

Un premier podium, c’est toujours un moment spécial, ça fait quelque chose et il m’a fallu un moment pour réaliser. Me retrouver désormais en 3eposition au championnat grâce à ma régularité est une satisfaction supplémentaire, c’est un truc de fou.

Votre première course à Libin, comment l’avez-vous abordée?

Je suis parti tout seul avec ma moto sur la remorque. J’étais assez stressé au moment du départ, mais je me suis concentré et ça n’a pas mal marché puisque je termine en tête de ma catégorie avec une 5eplace finale au général.

Vous êtes âgé de 23 ans et vous débutez seulement en compétition alors que bon nombre de vos concurrents ont commencé bien plus jeunes. Pourquoi avoir attendu si longtemps?

Il y a un moment que j’avais envie de rouler, mais l’aspect financier a joué. Je travaille comme mécanicien automaticien et il m’a fallu cinq années pour rassembler mes économies. Heureusement, je peux compter sur mon sponsor Rony Arnould, de Breuvanne. Qui plus est, le Covid a retardé mes débuts.

Pourquoi avoir choisi le motocross?

Mon grand-père Jean et mon père Philippe ont roulé en compétition, ce sont eux qui m’ont transmis le virus. Je leur dois beaucoup, tout comme à ma grand-mère Anne-Marie qui me suit avec passion. En m’entraînant avec mes copains Tom Thiry et François Langlois, j’y ai vraiment pris goût. C’est le second nommé qui m’a dirigé vers ma moto, une Husqvarna 125cc.

Vous roulez dans la catégorie débutants avec une 125cc face à des 250 et 450cc. Pas trop difficile?

En débutants, les catégories sont mélangées et ce n’est pas évident avec une 125cc plus nerveuse à piloter alors que ses concurrentes sont plus souples et ont des trajectoires plus linéaires. Ma moto exige aussi une bonne condition physique.

À ce niveau, suivez-vous une préparation spéciale?

Au niveau alimentation et sorties, je fais très attention. Au prix que ce sport coûte, ces efforts sont nécessaires. Avant chaque course, je me prépare à fond et me renseigne sur les circuits. J’observe aussi beaucoup les autres rouler pour acquérir leur expérience.

Prolongations

Et le travail sur la moto?

Je fais tout moi-même. Je suis très maniaque aussi sur ce plan-là. La moto est vérifiée après chaque course.

Quelles sont vos ambitions à court terme?

Je pensais arrêter après une saison, mais j’ai revu ma position. Je sais que ce sera difficile de conserver ma 3eplace, mais je vais tout faire pour. La saison prochaine, je passerai en juniors et j’aimerais encore rouler avec ma 125cc que je souhaite rebooster.