L'Union et le RFCU Luxembourg dos à dos devant 500 spectateurs à Marloie

Les deux formations, encore en rodage évidemment, se sont quittées dos à dos (2-2) au terme d’un match où, étonnamment, ce sont les Grand-Ducaux qui ont ouvert le score.

Avec Moris et l’ex-Virtonais Lapoussin dans un onze de départ plutôt expérimental (et François en tribune puisqu’il souffre d’un adducteur), les Bruxellois s’étaient certes ménagé quelques opportunités avant cela, mais sans véritablement bousculer l’arrière-garde adverse ni forcer le portier à de véritables arrêts.

Avec davantage de titulaires après le repos (Burgess, Teuma, Kandouss, Vanzeir notamment), ainsi que le très vif Simon Adingra, prêté par Brighton, les hommes de Karel Geraerts ont su revenir au score, par Vanzeir et Burgess, mais savent qu’il leur reste encore beaucoup de travail pour acquérir les automatismes nécessaires avant la reprise du championnat, dans deux semaines et demie.

Un partage donc et un vainqueur tout de même: le club de Marloie qui s’était empressé, évidemment, d’accepter la proposition d’accueillir cette rencontre. Une aubaine liée à sa position géographique, à mi-chemin entre les deux capitales. Les Famennois ont pu bénéficier de la recette aux buvettes tandis que les deux clubs se partageaient celle des entrées, franchies par un demi-millier de personnes dont une poignée de fidèles Bruxellois.

«D’autres clubs devraient s’inspirer de Marloie»

"Une mi-temps pour prendre deux buts, il y a mieux comme entrée en matière , commentait, après le match, un Anthony Moris fort entouré par les chasseurs d’autographe, au même titre que François et Vanzeir. Mais au moins, j’ai pu revoir quelques têtes connues. dans l’équipe adverse (NDLR: où évoluent plusieurs ex-Virtonais comme Lauriente, Tinelli ou Simon), mais aussi dans le public. C’est bien pour le foot provincial de pouvoir accueillir de telles rencontres et nous, on apprécie de jouer dans ces ambiances un peu champêtres, à condition que le terrain soit bon, comme ici à Marloie. Il y a de la place pour ce genre de rencontres en préparation et d’autres clubs devraient s’en inspirer."

Questionné ensuite sur le niveau de jeu d’une équipe un peu poussive hier, l’Habaysien, rentré de vacances plus tard que l’ensemble du groupe puisqu’il avait prolongé la défunte saison par des obligations internationales, n’a pas montré de réelle inquiétude. "On nous dit moins fort que l’an passé parce qu’il y a eu des départs, mais on a aussi prétendu tout au long de la saison passée que nous allions craquer , termine-t-il. Or, nous avons tenu tête à Bruges jusque dans la dernière ligne droite."