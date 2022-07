Je n’avais pas encore 11 ans et je jouais au foot. Je me suis cassé la jambe et j’ai décidé d’arrêter le foot. Comme il y avait un bon club d’athlétisme à Bertrix, j’ai pris le chemin du stade, mais je ne me suis pas destiné directement aux lancers. À Bertrix, la philosophie, c’est que tout le monde touche un peu à tout. L’accent est particulièrement mis sur le 110 m haies qui développe la vitesse, la souplesse, l’explosivité, dont quasi tous les athlètes ont besoin. Plus tard, comme je suis assez lourd, je me suis spécialisé dans les lancers.

Dimanche, vous avez participé aux championnats francophones avec succès. Comment avez-vous vécu cette journée?

Je dois être honnête. Ces championnats étaient normalement réservés aux moins de 23 et moins de 20 ans. Afin de présenter des épreuves et des concours avec un nombre de participants suffisant, les organisateurs les ont ouverts à d’autres. J’y ai donc participé en tant que candidat libre en «toutes catégories». J’ai réalisé un lancer de 41,48 m au disque, ce qui m’a permis de réaliser le meilleur lancer du concours. C’est ma meilleure performance de l’année, alors que mon record personnel est de 43,66 m.

Est-ce que ces concours de lancers ne sont pas frustrants? Leur durée n’excède pas 45 minutes et on n’effectue que quelques lancers, alors que cela demande un entraînement très sérieux.

Détrompez-vous, avec l’échauffement, nous restons près d’une heure trente sur la piste. C’est une ambiance très particulière. Les lanceurs sont très solidaires entre eux. Nous nous parlons les uns les autres, nous nous conseillons entre nous, nous analysons nos performances. Ce sont des moments privilégiés. Notre morphologie et notre musculature sont évidemment des éléments qui influencent nos lancers, mais avant tout, c’est un travail de tous les instants pour améliorer des petits détails. Ce sport demande un mental à toute épreuve.

Pourquoi privilégiez le disque plutôt que d’autres lancers?

Je pratique tous les lancers. Je participe au concours au pentathlon des lancers, qui regroupe poids, disque, javelot et deux marteaux (7,5 et 15 kg). C’est au disque que je me sens le plus performant, alors que le javelot n’est pas mon truc. Je participerai le 17 juillet à un pentathlon à Saint-Nicolas, près d’Anvers.

Quelles sont vos ambitions?

Je n’ai plus vraiment d’ambitions, mais je garde l’amour de ce sport. J’ai décroché deux titres de champion de Belgique chez les scolaires et les juniors. Je suis resté longtemps dans le top 8 belge. Tenir ce niveau demande trois ou quatre entraînements par semaine, ce que je ne peux plus assurer. Mais j’adore cet athlétisme où on se sent concerné par toutes les épreuves, ce qui permet de s’éclater dans tous les domaines. J’adore ces sorties pour les interclubs où les athlètes de toutes les disciplines partent ensemble. Et puis mon petit frère Aurélien est aussi dans les lancers et nous pouvons nous entraîner ensemble.

Comment jugez-vous votre club le BBS de Bertrix?

C’est vraiment un chouette club, où les entraîneurs ne sont pas les plus nombreux, mais ont une réelle compétence dans tous les domaines. Les frères Fabien et Simon Fraselle sont à la manœuvre. Pour les lancers, nous pouvons compter sur Alain Guillaume pour le poids et le disque et sur Thierry Despontin, un entraîneur d’Andenne, pour le marteau. Il est champion de Belgique, malgré ses 60 ans, et détient un record national.