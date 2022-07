Virton: des décisions en fin de semaine?

On l’attendait déjà samedi passé, mais l’Excelsior Virton a pris l’habitude de faire patienter ses supporters. Il semble toutefois qu’il pourrait enfin être officialisé en fin de cette semaine. On parle ici, en l’occurrence, du passage de témoin entre Flavio Becca et le repreneur du matricule 200. C’est en tout cas ce qu’affirme Tom VandenAbbeele, le directeur sportif des Vert et Blanc.