Tour de France: Deruette et le SLC² en éclaireurs à Longwy

" Sur une étape aussi longue, qui plus est après une journée digne de Paris-Roubaix sur les pavés, je m’attends au scénario le plus classique , observe Thomas Deruette, chef de meute du South Luxembourg Cycling Club. On va assister à une échappée au long cours avant que le final, très technique, ne voie les gros bras lâcher les chevaux. "

On sait que trois des quatre difficultés majeures de l’étape sont regroupées dans les quinze derniers km, en commençant par la côte de Montigny-sur-Chiers, à 14,9 km de la ligne d’arrivée. L’ancien pro de Wallonie-Bruxelles considère toutefois que la bataille s’engagera bien avant: " De Carignan à Longuyon, c’est une succession de plateaux sur une cinquantaine de km , dit-il. Le vent peut y jouer un rôle essentiel. "

Thomas Deruette assure également que le passage dans la vallée de la Chiers comporte son lot de pièges: "La route n’est pas très large, même si elle comporte deux bandes; elle est surtout très sinueuse, mais c’est surtout l’approche de la côte de Pulventeux (3e catégorie) qui s’annonce délicate , assure-t-il. C’est à cet endroit, à 5 km de l’arrivée, que les costauds vont tenter de forger la différence. Gare au placement, car l’accès à cette côte s’effectue après un virage à angle droit. "

van der Poel, van Aert, et Sagan

La descente qui suit, vers Longwy et la montée finale, rue de la Banque et rue des Religieuses, peut-elle permettre un regroupement important, de quoi offrir un sprint massif au public amassé sur la place Darche?

Thomas Deruette ne l’exclut pas, mais privilégie une explication entre sprinteurs puncheurs, plaçant en tête de ses pronostics Mathieu van der Poel, Wout van Aert et un certain Peter Sagan. Le Slovaque connaît bien le secteur, puisque c’est lui-même qui avait devancé tout son monde sur ce site d’arrivée en 2017. Et ce, tout en ayant déchaussé à 200 mètres du but.