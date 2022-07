À l’exception de la dizaine de Luxembourgeois qui sont installés dans les tournois messieurs 1 du Belgian Circuit, la catégorie des messieurs 2 regroupe ce qui se fait de mieux dans la province.

Malgré une concurrence solide avec des Maxime Dhont, Maxime Grégoire, Eliott Sold et le retour en grande forme de Ludovic Thirion, Michaël Thilmany n’a pas perdu un seul set.

"Dire que ce fut facile serait largement exagéré, reconnaît le sociétaire du club local. J’ai commencé la semaine en tenant ma permanence au bar, ce qui, vu la fiesta habituelle des soirées du Lac, n’est pas l’idéal pour être en forme le lendemain. Au deuxième tour, j’ai dû batailler ferme dans un combat des chefs contre mon partenaire d’entraînement Maxime Grégoire. Il était très frustré après sa défaite, car il est persuadé d’être meilleur que moi. Mais, j’ai des ressources mentales, tactiques et physiques qui ont fait la différence. J’ai surtout super bien joué les points importants. J’avais un avantage en abordant ce premier tournoi. Comme je joue les interclubs au Grand-Duché, j’ai déjà près de 25 matches à mon compteur avec mon club de Capellen. C’est bon pour la confiance."

En demi-finale, c’est le solide Centre-Ardennais Eliott Sold qui s’est dressé sur sa route. "C’est un super gars qui est vraiment très fort, poursuit Thilmany. Mais il a eu la malchance de tomber sur un super Thilmany. J’étais vraiment bien jambes et je déposais mon coup droit où je voulais."

En finale, le très en forme Ludovic Thirion sortait de sa demi-finale disputée le jour même, éreinté par un long match de trois heures. "J’ai été surpris par la qualité de son premier set, commente le vainqueur du tournoi. Au deuxième set, il a payé les efforts consentis depuis le début de la journée."

Hygiène de vie à deux vitesses

L’ancien élève de Jacky Fonck, le légendaire Monsieur Tennis Sud-Luxembourgeois, retrouve de l’ambition. "Je vais jouer pas mal de tournois cet été, car je me sens en capacité de remonter au moins B-15 et de me frotter à plus fort l’année prochaine. Ceux qui me voient au club-house après un match peuvent se montrer surpris car je ne crache pas sur une cigarette ou sur quelques chopes en soirée. Mais je m’entraîne, je fais très attention à ce que je mange et je limite mes consommations."

Michaël Thilmany a le sport dans son ADN: "Je ne remercierai jamais assez mes parents qui m’ont inculqué cet amour pour le sport. Ma mère a 78 ans, elle fait toujours de la corde à sauter et mange les légumes de son potager."