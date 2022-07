Les séries de tennis de table pour la saison 2022-2023 en nationale et en régionale

En outre, le club devra chaque semaine aligner quatre joueurs, contre trois en Superdivision, ce qui ne permettra pas à Louis Dion de descendre en équipe B.

Enfin, Thomas Evrard et Michaël Louche ont quitté le club et n’ont pas été remplacés. Aye ne compte aujourd’hui plus assez de joueurs pour ses trois premières équipes et des décisions vont devoir être prises.

Comme la saison dernière, c’est vers les séries de régionale qu’il faut se tourner pour trouver la trace de derbies. Seule l’équipe C d’Aye n’aura pas d’adversaire de la province à affronter.

On épinglera notamment un derby lors de la journée inaugurale, puisque les promus de Tenneville recevront les descendants de Melreux en sérieE. Une rencontre qui pourrait déjà donner une indication sur les ambitions respectives des deux formations.

Libramont se réjouit de voir revenir l’espace d’une soirée son ancien joueur, Kristoffer Denutte, parti à Manage, versé dans la même série de D3 nationale.

Dames: des séries très modifiées

En dames, les séries ont subi une sérieuse refonte. Si en Superdivision, la série retrouve 12 équipes et n’a guère changé, ce n’est pas le cas des autres divisions.

Douze équipes sont inscrites en D1 nationale, contre seulement 9 la saison dernière. Toutefois, même si la nouvelle n’a pas encore été officialisée, Villette Charleroi déclarera forfait général avant l’entame du championnat, le club carolo n’ayant plus de filles pour évoluer à ce niveau.

Avec Dinez B, Jamoigne B et Virton, la D1 offrira plusieurs derbies.

En D2, les Castors seront nos seuls représentants, dans une série à 11 équipes, dont 7 sont issues de régionale.

Enfin, en régionale, le promu Joubiéval est versé dans la même série que Dinez C et Aye, tandis que Rulles et Centre-Ardenne sont versés dans l’autre série.

Notons que la moitié des équipes sont des montants de P1.