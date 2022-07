Deux ans de plus et plus de matches pour Guillaume François

Guillaume, un peu déçu de ne pas prendre part à ce match?

Oui, je me faisais une joie de venir jouer dans ma région, devant pas mal d’amis et de membres de ma famille. Mais il est hors de question de courir des risques quand on sait toutes les échéances qui nous attendent.

Vous avez récemment signé un accord pour une prolongation de deux ans. Cet accord est arrivé tard, vous aviez quelques craintes de ne pas être reconduit?

Non, du tout. J’avais déjà reçu un message positif de la direction dès après le dernier match de la défunte saison. Simplement, il y avait quelques dossiers chauds, dont celui du staff, à régler avant le mien. Je suis très content d’avoir été prolongé pour deux ans. C’est une belle preuve de confiance. Quand vous avez dépassé la trentaine (NDLR: il en a 32), on a plutôt tendance à vous accorder des prolongations d’un an. Deux années à mon âge, c’est bien, ça évite de se retrouver trop vite dans l’incertitude.

Personnellement, dans quel état d’esprit entamez-vous cette saison? Avec l’envie de reconquérir une place de titulaire?

Mon statut est établi ici.Je sais que je ne suis pas le choix n°1 à mon poste (NDLR: c’est Bart Nieuwkoop le titulaire), mais je me dois d’être prêt quand on fait appel à moi. La différence cette saison, avec la Coupe d’Europe, c’est que nous allons jouer énormément de matches, surtout dans la période qui va précéder la Coupe du monde. Un match tous les trois jours en moyenne. Il importera donc de faire tourner l’effectif et j’espère jouer un nombre élevé de rencontres à cet effet.

Quelques bonnes pioches

Il y a eu quelques départs marquants à l’entre-saison dans votre effectif. Comme Mitoma, Undav et sans doute Nielsen. Vous nourrissez quelques craintes à cet égard ou bien les nouvelles recrues vous ont déjà laissé une impression rassurante?

Je pense que quelques belles promesses sont arrivées. Comme l’an passé, je crois que la direction a réussi quelques bonnes pioches. Il y a de la qualité et de la jeunesse, ce qui nécessitera peut-être un peu d’adaptation, mais j’ai confiance. Je peux notamment vous citer notre nouvel avant-centre, Dennis Eckert, ainsi que le petit Simon Adingra qui a été acheté 8millions par Brighton avant d’être prêté un an à l’Union. Il y a aussi quelques arrivées en défense qui vont accroître la concurrence. Maintenant, le mercato est long et j’espère qu’il n’y aura plus trop de départs.

Ces arrivées de nouveaux joueurs amènent-elles aussi un vent frais qui vous permet d’oublier la perte du titre au profit de Bruges?

Ce fut une très grosse déception, mais à l’heure de la reprise, nous avions tourné le bouton. Notamment parce que nous sommes particulièrement excités à l’idée de jouer la Coupe d’Europe.

«J’aimerais défier les Rangers»

Vous devrez passer deux tours préliminaires si vous voulez atteindre les poules de la Champions League. Vous espérez un tirage clément?

Personnellement, j’ai plutôt tendance à souhaiter une belle affiche. On peut tirer Benfica, les Rangers, Fenerbahçe, Monaco ou encore le Dynamo Kiev. Ça me plairait de défier les Écossais dans leur stade mythique, eux qui ont disputé récemment la finale de l’Europa League. Ou de goûter à l’ambiance torride qui règne dans l’antre de l’équipe turque. De toute façon, quoi qu’il arrive, nous sommes au moins assurés d’aller en poules de l’Europa League, un truc que je n’ai jamais connu dans ma carrière puisque je n’ai joué qu’en préliminaires avec Charleroi.

Et quel sera l’objectif en championnat?

Rien ne change. Comme l’an dernier, on entame cette compétition sans pression. Il y a beaucoup de prétendants au top 4 et ce serait un authentique exploit de l’atteindre à nouveau.

Confiant pour son frère

Si Guillaume François est sur le flanc pour soigner un adducteur, son frère Pierre-Antoine, recrue de Marloie, a connu une infortune bien plus importante puisqu’il a dû être opéré des croisés il y a deux semaines après s’être blessé en salle. "On a fait ce qu’il fallait pour qu’il passe rapidement sur le billard , confie Guillaume. Conséquence, il n’a pas eu le temps de perdre trop de muscle et cela doit lui permettre de gagner du temps dans sa revalidation. Il va pouvoir suivre celle-ci dans la nouvelle clinique du sport à Jambes. J’ai confiance pour qu’il revienne le plus vite possible dans le coup."

Coupe du monde

Tandis qu’il prépare la saison avec l’Union, Guillaume François suit attentivement la Coupe du monde féminine de hockey puisque son épouse Aisling D’Hooghe (ils se sont mariés fin mai) défend la cage de l’équipe belge. Les Red Panthers ont battu l’Afrique du Sud en ouverture et défiaient ce mardi soir l’Australie.

Une affaire d’ex-Virtonais

Si l’effectif de l’Union compte trois ex-Virtonais (Moris, François, Lapoussin), on en dénombre bien plus encore dans les rangs du Racing Luxembourg. Holter, Tinelli, Simon et Omrani ont en effet été rejoints durant ce mercato par Laurienté, Muratovic et Schaus.