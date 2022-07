Les Chestrolais se retrouveront à la fin de ce mois de juillet, pour la reprise des entraînements et une préparation longue de sept semaines.

Le coach Marc Hawley a prévu 15 séances d’entraînement et quatre matches amicaux (en plus des quatre matches en Coupe de Belgique), avant cette première rencontre de championnat contre Ypres. Sans oublier un week-end de team building les 6 et 7 août. Autant dire que le programme (voir ci-contre) est chargé! " Je suis content, dit-il. On a de bons matches pour se préparer. En plus, on affronte même une équipe de D1, Liège, en match de gala. C’est eux qui m’ont contacté. En septembre, on a quatre matches en huit jours, cela fait beaucoup. Mais on n’a pas eu beaucoup le choix, car les coaches de Donza et Vilvorde (en Coupe de Belgique) étaient pris par l’équipe nationale, en jeunes. "

La Coupe de Belgique, un bon test pour nous

Ces rencontres de Coupe de Belgique permettront à nouveau aux Ardennais de se jauger par rapport à une belle concurrence. L’an dernier, ils s’en étaient très bien sortis, jusqu’à passer à deux doigts de l’exploit face à Limburg United (D1) en seizièmes de finale. " J’aime bien ces matches pour la préparation , poursuit Marc Hawley. Ce sera quand même assez costaud, avec Vilvorde, une équipe du top en D3 la saison dernière (NDLR: 2dans l’autre série) , Aarschot, qui nous avait battus et Sprimont qui s’est bien renforcé. Et Donza avait aussi livré un bon championnat l’année dernière en D2 (NDLR: 6, avec 15 victoires et 11 défaites). Ce sera un bon test pour nous. " En plus, Neufchâteau accueillera Donza un mois plus tard en championnat.

D2 ou D3, rien ne change en termes de préparation. Marc Hawley travaillera dans la continuité de l’an dernier. " Je ne connais pas trop la division. Mais ce sera plus grand et plus costaud en face. En attaque, il faudra être plus performant, c’est certain. Et il y aura des adaptations à faire au cours du championnat. "

Neufchâteau est monté sans renfort et si cela lui procure un avantage, c’est bien celui des automatismes. " C’est chouette. Déjà l’année passée, on avait seulement accueilli Lucas (Démoulin) , relève le coach. Les gars se connaissent et cela fait gagner beaucoup de temps. On poursuit le travail. C’est plus facile que d’apprendre de nouvelles phases à tout le monde. "