Un Virton séduisant pour entamer la saison

En se déplaçant au beau stade Émile Meyrisch, sur les hauteurs d’Esch-sur-Alzette ce samedi, on ne s’attendait à rien de fameux pour la première rencontre de Virton, club en proie, en plus, à toutes les incertitudes. Staff d’entraîneurs, noyau, repreneur potentiel, tout est dans le flou le plus complet.

Cette reprise contre une équipe du Fola Esch plus affûtée ne laissait rien présager de bon. Rappelons que Esch, qui a repris les entraînements depuis plusieurs semaines, avait terminé 2e du dernier championnat de BGL Ligue (la première division grand-ducale) et jouera la semaine prochaine le premier tour de la Coupe d’Europe (contre le modeste club de Tre Fiori, 3e du dernier championnat de Saint-Marin).

Qui plus est, la composition de l’équipe virtonaise n’incitait pas à imaginer qu’un minimum de cohésion soit au rendez-vous avec seulement trois cadres de l’année dernière, deux jeunes fraîchement intégrés au noyau A et… six joueurs en test.

Des joueurs sans nom, mais convaincants

Tous ces arguments ont été balayés d’un revers de main dès le coup d’envoi, avec une équipe Verte dont la direction avait refusé de dévoiler la composition et encore moins, de donner les noms et le moindre renseignement sur les joueurs en test. La centaine de spectateurs a pu apprécier un football bien en place, des joueurs solidaires et appliqués, mettant l’accent sur le collectif, la recherche d’une verticalité qui a payé, puisque trois des cinq buts du melting-pot aligné par le T1 chargé de la préparation, l’ancien T2 Manu Coquelet, l’ont été dans la profondeur.

Parmi les joueurs testés, on a pu apprécier quelques gars qui ont montré, malgré la faiblesse de l’adversaire, qu’ils sont proches de la signature d’un contrat. Particulièrement, la charnière centrale alignée en première mi-temps, avec un grand black prénommé Salomon, au calme imperturbable très rassurant pour ses coéquipiers, et un sosie d’Arthur Théate, tant dans sa coiffure que dans sa manière de jouer et sa volonté d’aller vers l’avant. Deux joueurs de l’entrejeu, principalement un n° 27, qui a réalisé quelques prouesses techniques et distribué quelques caviars pour ses avants, ont également séduit. On sera plus circonspect quant à un autre défenseur aligné en deuxième mi-temps, remarquable dans ses gestes techniques, mais dont la nonchalance et les éternelles rouspétances sur l’arbitre, pourraient jouer des tours.

Parmi les cadres de l’année dernière toujours sous contrat, le capitaine du jour, Souleymane Anne, a démontré toute son utilité et sa disponibilité pour abattre un beau boulot sur son flanc.

9', un joueur en test lance un autre joueur en test qui conclut (0-1) .

24’, petite tergiversation dans la défense virtonnaise, dont profite Correia-Mendes (1-1) .

27’, lancé en profondeur, le jeune Axel Vitris transforme adroitement le caviar (1-2) .

35’, Souleymane Anne est à nouveau isolé dans la verticalité et place hors de portée du gardien (1-3) .

53’, Pinga profite d’une sortie hasardeuse du gardien pour le fusiller de près (1-4) .

80’, nouvel exemple de la verticalité recherchée, Vitris réalise le doublé dans un face-à-face avec le gardien (1-5) .