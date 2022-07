Maxime Dewez enchaîne les perfs

Après avoir remporté son premier triathlon sprint (750 m natation, 20 km vélo, 5 km course à pied) à Thionville et gagné en espoirs dès son premier distance olympique (1500 m, 40 km, 10 km), le Libinois pris la 2e place ce dimanche du Triathlon du Moulin de Boiron à Gedinne. Il s’est par ailleurs une nouvelle fois montré le plus rapide en espoirs