J-3 pour l’arrivée à Longwy: les endroits stratégiques

Tout au long de son final, le tracé serpente à un jet de pierre de notre province, sans toutefois jamais y pénétrer.

Nul doute, toutefois, que vous serez nombreux à prendre place au bord de la chaussée, voire sur le site d’arrivée, sur la place Darche, à Longwy-Haut, au sommet de la côte des Religieuses.

En cette période de vacances, l’occasion est belle de mettre à profit ce méga-spectacle pour (re)découvrir aussi l’une ou l’autre cité des Ardennes ou de Lorraine.

Charleville-Mézières, Sedan, Bazeilles, Carignan, Margut, Montmédy, Cons-la-Grandville feront aussi la fête aux héros de la Grande Boucle.

La palme reviendra, bien entendu, à Longwy. Cinq ans après avoir vécu le triomphe d’un Peter Sagan revêtu de son maillot arc-en-ciel, la cité des Émaux s’est parée de ses plus beaux atours. Décorations florales, drapeaux aux couleurs du Tour, silhouettes de cyclistes, ou une multitude de parapluies jaunes surplombant une rue sont les prémices d’une journée magique.

Bien entendu, un événement de cette envergure exige aussi des mesures de sécurité draconiennes tant pour la circulation que le stationnement et ce, tant dans les zones concernées par le tracé qu’aux environs de la course. Prudence et vigilance doivent dès lors être de mise pour que la fête soit totale.