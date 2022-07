Cyclisme : près de 500 grimpeurs attendus ce mardi à Herbeumont

Le palmarès comporte toute une liste d’éléments qui se sont installés dans le cercle fermé des coureurs du top: Jasper Stuyven, Lars Boom, Tim Wellens, Mathieu van der Poel et plus récemment Cian Uijtdebroeks et Henri Vandenabeele ont inscrit leur nom au sommet de la hiérarchie d’Herbeumont et de son mémorial Alain Henrion.