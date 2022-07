Virton atomise le Fola Esch avec la manière

Vu les incertitudes qui planent sur l’Excelsior, on aurait pu craindre que le premier match amical de reprise de Virton soit bien compliqué. Le melting-pot aligné par Manu Coquelet, le T1 intérimaire (ou pas) au coup d’envoi (3 anciens cadres, deux jeunes et six joueurs en test) a pourtant offert un spectacle de qualité, avec un jeu léché, basé sur la verticalité, avec des joueurs très concernés et très appliqués. Le score de 1-5 n’est pas du tout usurpé (1-3 à la mi-temps).