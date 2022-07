" Ce résultat est tout à fait inattendu, je pensais mettre 6h, 6h30, sourit l’ancien Soulier d’or de football. Je suis encore plus étonné que je termine devant Maxime. "

Ce dernier avait par ailleurs déjà pris part la veille au kilomètre vertical, avec une 184e place sur 501 en 1 h 01'. " Je n’ai pas tapé dedans, en prévision du marathon ", déclare-t-il toutefois.

Nicolas Day n’était pas seul à Chamonix. Il était accompagné de son frère Thomas, sa sœur Virginie, son beau-frère Thomas Remacle, et Julien Masson. Tous quatre ont pris part au 23 km samedi, et auraient aussi dû doubler avec le kilomètre vertical, à l’exception de Virginie. Mais l’épreuve a été reportée du vendredi au samedi, soit le même jour que le 23 km, en raison d’intempéries.

Julien Masson, 2eBelge sur le 23 km

" On était inscrit en 2020, mais la course avait été reportée en raison du Covid ", précise au passage Nicolas Day.

Le frangin Thomas a aussi brillé, terminant 4eBelge, sur 103, et 144e au scratch en 3 h 11'.

Julien Masson a encore fait mieux, 114eet 2eBelge en 3 h 04'. L’Habaysien, qui évolue par ailleurs à Ethe au football, avait déjà cette année remporté les Naturails du FC Bercheux sur 10 km, et fini 6edes Trail du Jambon (14 km) et Stars Trail (17 km).

La frangine Virginie a elle terminé 872een 4 h 21', 45eBelge et 4eBelge aussi bien pardi, et Thomas Remacle, son compagnon et footballeur à Florenville, 330eet 10eBelge en 3h30.

Last but not least, Nicolas Day s’est refait le kilomètre vertical en décrassage lundi, avec Thomas, son frère.