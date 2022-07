D3: Durbuy jouera finalement à Marche-en-Famenne

"Les créneaux horaires demandés sont libres, note Jean-François Hérion, responsable des infrastructures sportives à Marche. Donc, Durbuy sera un locataire comme un autre de notre terrain. Avec un règlement à respecter. Le bureau exécutif de la régie sportive a dit oui et nous reverrons Ousmane Sow lundi pour finaliser le tout". Du côté de l’ACFF, on assure que Durbuy a bien inscrit son équipe et le calendrier de la D3 pourra enfin être publié.