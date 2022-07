A La Roche, Corentin Starck poursuit sa domination

Le tracé de la course de côte de La Roche servait de cadre à la quatrième manche du national et la sixième du provincial. Organisé par le CMP Chiny, le rendez-vous a rassemblé une septantaine de pilotes répartis dans les deux championnats. Dans l’épreuve RACB (nationale) on dénombrait vingt-huit pilotes, parmi lesquels quelques étrangers. Après ses écrasants succès au Ry des Glands fin mai et à Alle-sur-Semois la semaine précédente, on voyait mal qui pourrait contester la victoire à Corentin Starck. La question était de savoir si comme lors des deux rendez-vous précédents, le pilote bouillonais allait battre le record de la côte, mais les conditions météo assez délicates tout au long de la journée incitaient plutôt à la prudence. Le record reste donc l’apanage du toujours fringant Jacques Marchal. "L’essentiel était d’éviter les pièges, d’autant que je découvrais le pilotage de mon bolide sous la pluie ainsi que le tracé rochois , explique le vainqueur.