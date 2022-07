Romain Hiffe, vous venez de réussir votre meilleur résultat de la saison. Est-ce le fait d’évoluer sur vos terres qui vous a motivé?

Je suis en effet super content d’avoir réussi à décrocher cette deuxième place d’autant que j’ai réussi cette performance dans mon jardin. Je m’étais conditionné toute la semaine pour réussir un bon résultat et pourquoi pas gagner.

Comment s’est déroulée votre course?

J’étais assez bien parti pour me positionner rapidement à la troisième place puis à la deuxième. J’ai rapidement dû constater que le premier avait une trop grande avance et que l’écart avec lui ne diminuait pas. Il avait fait le trou comme je l’avais fait sur mon plus proche poursuivant et finalement j’ai gardé le rythme pour assurer ma deuxième place.

Une deuxième place qui est synonyme de belle performance selon vous?

Bien sûr, je ne peux pas être déçu, c’est un fameux bond en avant. Je reviens à la compétition après cinq années d’absence. Je pratique d’ailleurs la course à pied et le vélo pour me remettre en forme. Quand j’ai repris, je ne savais pas où me situer. Mon objectif premier était de retrouver mes sensations au fur et à mesure de la saison tout en évacuant la pression. Le but est tout simplement de se faire plaisir, les résultats passent au second plan.

Cela veut dire que vous n’avez aucune ambition?

Non.Mais pour le championnat je n’ai rien à jouer après mon début de saison difficile. Mon but désormais est de gagner des manches et je le répète de me faire plaisir sans pression. C’est une année de reprise.

Le circuit de Bastogne, vous l’appréciez?

C’est un très beau tracé et la texture du sol est nickel. Il est assez technique depuis la venue du mondial voici dix ans et même si certaines bosses ont été atténuées, cela reste un plaisir d’y rouler.

À quand remontent vos débuts?

Je devais avoir cinq ou six ans quand j’ai débuté en compétition à l’AMPL. J’ai passé les différentes catégories d’écolages avant d’arriver cette saison en juniors. J’y évolue au guidon d’une Yamaha 125. Une moto que je partage avec mon petit frère Nyls qui lui évolue en séniors.

Comment allez-vous aborder la suite de la saison?

Je vais poursuivre les entraînements physiques pour arriver en bonne condition sur toutes les manches et attaquer chacune d’elles à fond.