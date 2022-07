Des arrivées à Corbion

Promus en 2B, les Corbelots enregistrent les arrivées de Steven et Gaëtan Naud. Actifs à Paliseul cette saison, les deux joueurs devaient partir en France, mais ont finalement décidé de rejoindre Corbion. Par ailleurs, Nathan Renaux et Antonin Vialette, qui avaient annoncé leur départ, ont changé d’avis et resteront à Corbion. De plus, Nolan Gonzage, un median qui vient de Glaire a également signé.