Pas de chance pour le club de Vaux qui devra passer par un tour préliminaire dès le 24 juillet avec un déplacement à Saint-Vith, formation de P3 liégeoise qui a échoué au tour final pour la montée en P2.

En cas de qualification, les hommes du nouveau coach Pascal Jacquemin accueilleront les promus de Meix-devant-Virton une semaine plus tard pour le premier tour.

À ce stade, un alléchant Assenois-Longlier est au menu. Ce sera un petit derby entre deux clubs qui sont séparés de quelques kilomètres à peine.

Promu en D3, Libramont aura la chance de débuter à la maison face au Condruzien, une solide formation de P1 Namuroise. Et peut rêver d’accueillir la RAAL au troisième tour à condition donc de battre Condruzien puis Londerzeel (D2).

Autres équipes de D3, Marloie et Habay, eux, évolueront en déplacements.Les Marlovanais iront en Gaume pour défier Saint-Mard, tandis que les Habaysiens devront se méfier de leur déplacement à Chevetogne, candidat au titre en P1 namuroise.

Marloie pourrait recevoir le Hasselt du président Stijn Stijnen au deuxième tour.

Notons aussi le derby nordiste entre Mormont et Sart tandis que plus au Sud, on pointera le duel entre Arlon et Aubange.

Enfin, le Givry new-look du président Raths ira défier Malmundaria tandis que Durbuy, s’il s’aligne bien, s’en ira rendre visite au Bastogne de Pol Leemans.

L’hécatombe au deuxième tour?

Au deuxième tour, le tirage n’a pas verni les formations luxembourgeoises. Puisque la quasi-totalité d’entre elles défiera une formation de D2 et seulement les vainqueurs de Saint-Mard-Marloie, Trois-Ponts-Ethe et Mormont-Sart auront l’occasion de jouer à domicile.Habay pourrait se rendre à Warnant, tandis que Meix, s’il passe, ira défier Waremme. Virton, lui, entrera en lice au troisième tour avec un déplacement chez une formation qui évolue soit en P1 ou en P2.

Oppagne a transféré Adwane Yousfi, élément offensif de 25 ans qui évoluait à Pontisse.