Sur une distance qu’il découvrait, en trail à tout le moins. " En 2018, j’avais couru le marathon de Rome en 3 h 26 ', rappelle-t-il. Et durant le confinement, j’avais fait 107 km sur le challenge des Maîtres du Temps. J ’avais une gêne au mollet et je voulais faire un peu plus. Je m’étais alors fixé pour objectif de faire en solo le maximum de kilomètres en dehors des heures du couvre-feu, entre 6h et 22h. J’avais finalement couru 110 km en moins de temps que sur le challenge, en 15 heures ."

Marathon des Sables, Ironman…

Et Marvin Étienne de s’épancher sur son podium. " Je voulais me tester sur un trail plus long, j’avais pointé le Calestrail, une superbe organisation avec un parcours toujours top et bien balisé , note-t-il. Sans préparation spécifique, je m’en suis bien sorti. En partant prudemment, j’étais déjà 3eau 6ekm. J’ai rattrapé le 2eau 19eet dicté l’allure jusqu’au 32e. Puis j’ai lâché prise dans la gadoue. Je patinais, avec une paire de trail qui a déjà bien vécu. J’ai commandé une nouvelle mais elle n’était pas encore arrivée ."

eEn 2022, Marvin Étienne avait déjà fini 3esur le Famenne-Ardenne, à Wéris. " Suspendu au football, j’en avais profité pour faire une course ", note celui qui sur ce même challenge a encore fini il y a peu 2 fois 4, à Sinsin et Noiseux. Et a encore des défis plein les cartons pour les trêves. "J’aimerais faire le Marathon des Sables (NDLR: 250 km en 7 jours dans le Sahara), d’autres marathons, des ultratrails… Et me tester sur un triathlon, avec pour but ultime un Ironman. J’étais inscrit sur l’Xterra Belgium en 2021, mais la date a été changée et ne me convenait plus."

Après des vacances à Corfou, Marvin Étienne rechaussera donc les crampons le 12 juillet. " Après avoir fini 2eet perdu d’entrée au tour final, on visera le titre ", conclut-il.