Les Loups d’Habay s’attaquent au hors d’œuvre au championnat de Belgique

«Un maximum de finalistes»

Ethan Claes n’a d’ailleurs pas perdu son temps le week-end dernier. Il a participé aux Flanders series, s’offrant une 3eplace en cruisers 16 ans et moins et une 6echez les 13 ans. Rien de mieux comme répétition générale du championnat national où tout le monde sera sur le pont ce dimanche à Quaregnon.

Les protégés de Joël Kasperek, eux, ont aligné les performances en coupe de Wallonie comme en top compétition depuis le printemps.

Chez les filles, où la concurrence est nettement moins nombreuse, les Riley Bouchet, Camille Goossens, Emie Collet, Kyanna Leyssens et Manon Graas auront, à coup sûr, leur mot à dire.

Chez les garçons, la légion habaysienne peut aussi frapper fort avec les Elliot Heymans, Sacha Beauduin, Milo Lenoir, la fratrie Jadot (Lubin, Jul, Victor), Rimbaud Wonner, Jules Laime et Tyron Besonhé. Les aînés ne sont pas en reste, avec Arold Verbiest, Jérémy Paché et surtout Michaël Besonhé, principal favori chez les cruisers plus de 40 ans. " Ne me mettez pas trop de pression, lâche l’ancien motocrossman. La concurrence est solide. Comme dans bon nombre de catégories d’ailleurs. L’objectif du club n’a pas changé: nous voulons voir nos jeunes progresser et ce serait super d’aligner un maximum de finalistes ."