Julien Watrin proche de son record sur 400 haies à Stockholm

Hier soir, au meeting de Diamond League de Stockholm, Julien Watrin a pris la 6eplace du 400 haies remporté par le Brésilien dos Santos en 46.80. Au couloir 2, et sur une piste aux virages serrés, le Gaumais a fini la course en 49.01, à 11 centièmes de son récent record de Belgique et ce alors qu’il a accroché la 3ehaie. "On est très content, commente son entraîneur François Gourmet. Malgré la difficulté du couloir, il réussit un tout bon chrono, à 4 centièmes seulement du 2eEuropéen. On peut partir confiant au Mondial à Eugene; j’ai le sentiment qu’il va y améliorer son récent record de Belgique."