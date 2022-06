Ethe en contact avec Daniel da Mota

Le staff des Verts est, lui, désormais complet et pas tout à fait réparti comme on le pressentait au départ. Pour l’équipe de P1, Sébastien Cognart sera T1, Nando Mendoza T2, Steve Gustin T3, Jeremy Vanneroy entraîneur des gardiens et Thierry Kimplaire préparateur physique. Steve Gustin officiera aussi comme T1 des U21 et T2 de l’équipe B, où Philippe Gomrée sera l’entraîneur principal. Notons aussi que les deux équipes joueront à domicile le même jour, l’une à 14h, l’autre à 16h. " Notre ambition cette saison sera de montrer qu’Ethe n’est pas mort, que la saison passée n’aura été qu’une erreur de parcours, commente le nouveau président Sylvain Delmelle. Mais on ne va pas faire les fanfarons et affirmer qu’on joue la tête parce qu’on a attiré Aurélien Joachim. Déjà parce qu’entre ce qui est sur papier et ce qu’on voit sur le terrain, il peut y avoir une marge. Faut-il rappeler que cette année, Ethe ne s’est sauvé que grâce à la montée de Meix via le tour final? Rendre du crédit à l’équipe fanion et au club, voilà l’objectif essentiel. "