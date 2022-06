Romane Georges, du basket-ball à Tintigny au championnat de Belgique sur route en vélo

Deux semaines plus tard, Romane se mêlait aux débutants sur le parcours de Redange, au Grand-Duché, finissant 12e sur 16.

Dimanche, la Gaumaise s’est retrouvée dans un autre monde, au championnat de Belgique des dames élites. Dans un peloton de… 165 partantes!

"Vous imaginez mon stress avant le départ? , questionne-t-elle. Je redoutais que ça démarre à toute allure, que je sois d’emblée larguée…"

Ses craintes s’amplifient un peu plus tard, après 8 km à peine. " Plusieurs filles sont tombées juste devant moi. J’ai chuté moi aussi, mais j’ai pu remonter très vite sur mon vélo et rejoindre le peloton."

Celle qui avait fait carrière dans le basket-ball, comme ailière, à Tintigny jusque-là, veille alors à ne prendre aucun risque. Par contre, elle est la première surprise de voir qu’elle suit le mouvement sans trop forcer. " Mais après 55 km, alors que nous allions aborder les circuits locaux, une nouvelle chute a mis au tapis une grosse partie des concurrentes , raconte-t-elle. Moi, je ne suis pas tombée, mais j’ai été retardée et me suis retrouvée dans un groupe qui a été contraint de regagner les vestiaires à l’entame du dernier tour. "

Encadrée par le SLC²

Qu’importe! Romane ne retient que du positif de cette expérience. " Pour ma troisième course, je côtoie déjà les cracks du pays… C’est, évidemment, très motivant pour la suite , poursuit-elle. Je suis, avant tout, une compétitrice. C’était déjà le cas au basket, à Tintigny. Mon compagnon, John Keser, pratique le football à Bleid, mais il voit d’un bon œil mon apprentissage dans le vélo. Certes, je me rends compte qu’il me reste beaucoup de lacunes à corriger, mais j’aime ce sport. Je veille à suivre les conseils du staff de l’équipe. J’ai aussi la chance de pouvoir m’entraîner avec les membres du SLC² de Thomas Deruette. Je suis donc bien entourée. "

Romane Georges n’a donc qu’une seule idée en tête: progresser encore et encore dans sa nouvelle passion et se tester sur les parcours qu’elle affectionne, à savoir les routes… flandriennes.

Dimanche, la recrue gaumaise de Bingoal se testera à nouveau dans le Nord, à Beveren, et le 9 juillet, elle figure dans la sélection de Ludivine Henrion pour une épreuve aux Pays-Bas.