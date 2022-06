Le bilan de l'Arlon Open 2022 : l'une des meilleures éditions sur le plan tennis

Comme l’a déclaré André Detaille à nos confrères de l’AFT, l’édition 2022 restera marquée par une pierre blanche. "C’est l’une des meilleures éditions sur le plan purement tennis, se réjouit le président de l’ASBL Garisart. Malgré quelques averses orageuses et le crachin qui a accompagné la fin de la finale, malgré des dates qui ne sont pas idéales (NDLR: les qualifications de Wimbledon et les rencontres de Coupe Davis du groupe III se déroulent la même semaine), le public a pu assister à des rencontres de qualité dans une excellente ambiance. "

Un tel tournoi demande des moyens colossaux

Rudy Paulet est chargé de la communication parmi les quatre dirigeants qui président aux destinées du club de la zone artisanale de Weyler. Il tire le bilan d’un événement qui est revenu sur le devant de la scène tennistique belge après deux ans d’interruption forcée, crise sanitaire oblige.

Rudy, est-ce que Garisart a hésité longtemps avant de repartir sur l’organisation d’un septième Arlon Open?

Non. Après deux ans d’arrêt, il fallait relancer la dynamique de Garisart. En termes de notoriété et de visibilité, le redémarrage de notre tournoi ITF était le meilleur moyen d’y arriver. Un tel événement demande un lourd investissement, sur le plan financier, mais surtout au niveau de l’énergie qui doit être déployée par notre staff et par les nombreux bénévoles qui contribuent à sa réussite. Mais le jeu en valait la chandelle.

Un des faits marquants de cette édition 2022 consiste à la présence de nombreux joueurs belges, tant au niveau de la participation qu’au niveau des résultats avec cette finale belgo-belge. Voyez-vous cela comme un point positif en termes de notoriété pour votre tournoi?

Pour l’Association Francophone de Tennis, qui est notre partenaire dans cet événement, la présence en finale de deux des fleurons de l’équipe des espoirs de Steve Darcis, ce n’est pas rien. C’est la preuve que le tennis belge reste à un haut niveau, car nous avons vécu des rencontres de qualité tout au long de la semaine. Nous pourrions dire: Bof, ce n’est que du Belge! Mais ce n’est pas du tout le cas. Il y a quelques années, Zizou Bergs était finaliste de notre épreuve. Cette semaine, il participe au tableau final de Wimbledon. Notre rêve étant de voir un jour un élève de notre Académie s’inscrire au palmarès de notre tournoi, ces bons résultats belges nous enchantent.

Pouvez-vous déjà confirmer que l’édition 2023 est dans les cartons? Y a-t-il des nouveautés que l’on peut attendre?

Nous avons reçu une super évaluation de l’ITF qui nous encourage à passer à l’organisation d’un tournoi de niveau supérieur, avec un prize-money revalorisé, ce qui relèverait le niveau moyen des participants. Nous allons réfléchir pour voir si nous avons la capacité de relever un tel défi.