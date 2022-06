C’est encourageant. Et surtout, ça me booste parce que je dois vraiment apprendre à mieux gérer mon stress. Ces succès, je les ai obtenus en France et au Grand-Duché. Le premier, début mai, à Dippach. On roulait avec les garçons. Je me suis échappée dès le premier tour. C’était ma deuxième course. La première, c’était le 1er mai, à Sinaai. Le peloton est parti sans moi. Je n’ai pas réussi à clipser mes chaussures… J’ai chassé tout un temps, sans pouvoir rappliquer sur les autres. J’ai dû abandonner.

Dimanche dernier, vous terminez 15e à Heusden-Zolder sur 54 partantes, cadettes et juniores réunies. Et ce, dans un groupe qui a sprinté pour la troisième place. Voilà qui doit vous rassurer?

J’étais contente parce que le circuit ne me convenait guère. Il était tout plat alors que je préfère les bosses. Mais c’était un bon examen. Je n’ai pas éprouvé de difficultés à rester dans le peloton. Ce résultat, c’est aussi la récompense de tout le travail effectué à l’entraînement.

Qu’est-ce qui vous a incité à venir à la compétition?

Je suis sportive de nature. J’aime bouger, courir, surfer; je me suis mise au vélo avec mon papa (NDLR: Olivier Barette). Il a pratiqué le BMX et roule depuis toujours. J’ai débuté en tandem avec lui. Un jour, je me suis dit que ce serait bien de me tester en compétition. Nous avons cherché un club et par hasard, nous avons appris que Ludivine Henrion se lançait dans la promotion du cyclisme féminin. De fil en aiguille, j’ai intégré son équipe début mai.

En même temps ou presque que Romane Georges et Alix Pairoux… Si on y ajoute Julia Grégoire, Emma Siegers et Clara Liégeois, vous êtes six Luxembourgeoises chez Bingoal…

Je ne connais pas encore très bien l’équipe, mais j’espère que nous aurons souvent l’occasion de nous rencontrer à l’avenir. Dès ce dimanche, je participerai au championnat de Belgique du contre-la-montre par équipes. Je sais qu’Emma Siegers sera également dans la sélection.

Vous avez d’autres objectifs?

Dans l’immédiat, mon unique objectif, c’est de profiter au maximum de chaque sélection, de chaque course. Je suis toujours en phase d’apprentissage. Je suis sur mon vélo six jours par semaine, mais rouler en peloton ne s’apprend pas d’un coup de baguette magique. À plus longue échéance, je verrai bien… J’espère juste vivre en pratiquant le métier que j’aime.