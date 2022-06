"Remy et Kagé veulent rester" Treize joueurs encore sous contrat, quatre jeunes issus du noyau espoirs, 14joueurs en tests ainsi que Remy et Kagé s’entraînent actuellement dans les installations du Congo. "On veut conserver Remy et Kagé et ils souhaitent rester; on devrait parvenir à un accord" , précise le directeur sportif.