Sibret et Manhay, d’abord pour le maintien

Sibret B a connu une certaine mue avec l’arrivée de Serge Willot aux commandes, le coach ayant pris dans ses valises quelques joueuses de Bertrix. Pour Sainte-Ode, ce sera l’heure de la confirmation après une première saison très prometteuse avec les arrivées de Nemery et Vaguet de Sibret pour confirmer la tendance.

À Salm, on a décidé de ne plus présenter qu’une équipe et donc de rassembler les forces vives. Toutefois, des joueuses importantes comme Legros, Marenne s’en vont alors que Gresse, Burton et Charlier mettent un terme à leur carrière. Meix-devant-Virton devra aussi composer avec un départ massif vers le nouveau club de Tintifontaine.