Libramont, puissance 5 avec le titre en D6

Huit équipes de la province de Luxembourg pouvaient espérer décrocher les écussons d’un titre régional Namur-Luxembourg ce week-end. On savait que deux de ces finalistes seraient déçues parce qu’ils affrontaient une autre équipe luxembourgeoise. Les hommes de Marche A et les jeunes U13 de Bastogne sont les deux équipes qui ont échoué aux portes du graal et devront se contenter d’un titre de vice-champion. Carton plein pour la province avec six titres supplémentaires pour nos représentants. Si on doit féliciter l’autre équipe de Marche (Fabian Philippart, Benjamin Georgin, Guillaume Tricot, Jonathan Naviaux en division 2 hommes), Arlon (Émilien Thielgen, Maël Soreil, Sacha et Nathan Lurquin en U11 de division 2), Etalle (Jules Pairoux, Juan Delbeke, Mathis Broyard en U13 de division 3) et Wellin (Martin Bughin, Maël Fourny en U9 de division 3), on reste sans voix devant l’exploit de Libramont qui a fêté ses quatrièmes et cinquièmes titres de la saison avec sa jeune équipe de division 6 hommes (Jasper Jerouville, Pierre Caron, Gaël Rigaux, Lucas Plainchamp, Hugo Gruselin, Antoine Guebs) et ses garçons U11 de division 3 1 (Gaspard Besohé, Édouard Noël, Martin Govaerts).