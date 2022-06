Les Salmiens Mathieu et Quétin brillent à l’Ardenne Mega Trail

Pourtant diminué, Jérôme Quétin a fini 3ed’un 32 km avec 1700 m de D +, en 3 h 04'. " Je ne cours plus que 45 km par semaine, car mes tendons d’Achille me posent encore problème , commente Jérôme Quétin. Je l’ai payé dans les côtes. Par contre, j’ai augmenté le volume à vélo. J’en suis à 2800 km depuis janvier, même si j’aimerais être au triple. Je comptais de toute façon rouler plus cet été. Je suis inscrit fin août à l’OCC (NDLR: 55 km de l’UTMB). Si cela ne va pas mieux, je ferai une cyclosportive à la place ."

Après sa déception des Championnats de Belgique où il avait terminé 25e, la faute à des mauvaises jambes, Cyril Mathieu espérait se refaire à l’Ardenne Méga Trail. Sur un format nouveau pour lui, 50 km, puisque sa plus longue course jusqu’à dimanche était 40 km. Et encore, sur un Infinity Trail saucissonné en 5 fois 8 km, qu’il a disputé 2 fois et remporté la seconde en 2020.

Cyril Mathieu a fait bien mieux encore que se remettre d’aplomb, avec de la dynamite dans les jambes même sur du plus long, avec une 2eplace sur 283 en 5 h 10' et 16 minutes d’avance sur le 3esur un parcours avec aussi 2850 m de D +. " Je tablais sur 6 heures , sourit le Salmien. J’ai même été seul en tête jusqu’au 35ekm. Mais le vainqueur a terminé comme une fusée. Je n’ai pas pu aller plus vite pour le suivre, mais je n n’ai pas craqué non plus. Je ferai aussi le 42 km du Hérou en septembre, et peut-être une course plus longue que 50 km en fin de saison en mode découverte. "