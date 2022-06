L’AOL CEB Trophée cartonne à Bertrix, avec quelque 600 élèves

Pour la troisième édition de ce "tournoi", l’encadrement est assuré notamment avec les seize élèves de la section sportive de l’Athénée royal d’Izel. Mais aussi avec le soutien de la Défense, qui a délégué cinq moniteurs sportifs. Le tout encadré par les sympathisants de l’AOL, ainsi que les bénévoles du club local de l’ACBBS. Sur le site, cinq enseignants de l’Athénée royal d’Izel assurent aussi tout l’aspect administratif, comptable ou arbitral. Présent aussi sur le site le Service des Sports de la Province de Luxembourg avec Bruno Meunier et Vivian Goffaux. Sans oublier la Commune de Bertrix et son directeur du Centre sportif, Julien Hartert.

Vingt-deux activités sportives au programme

Durant cette journée dans les installations du Centre sportif bertrigeois, les élèves des classes primaires ont donc pu s’adonner à plus d’une vingtaine d’activités sportives, toutes dans l’esprit olympique. À chaque activité, en fonction de l’attitude adoptée par les participants (fair-play, encouragement ou respect), l’animateur responsable accordera ou non, le point olympique. Ce point est un point "bonus" qui s’ajoutera aux points obtenus en fonction du classement de l’épreuve concernée.

Parmi les différentes disciplines, on retrouve l’escalade (parcours horizontal de 4 m), la gymnastique sportive (roulade, impulsion sur tremplin, saut chandelle demi-tour), le skateboard (franchir une distance entre deux cônes), l’escrime (fente avant, cible à atteindre), le break dance (dix élèves en cercle pour une figure rapide), le tir à l’arc (softachery à ventouse sur cible), l’endurance (deux tours de piste sans lâcher une corde tenue par chaque coureur), le BMX (circuit de 100 m en six minutes), le swin golf (balle frappée dans le filet de réception), le saut en longueur (avec élan de 10 m), le rugby (parcours maximal avec relais), le football (slalom, dribble et tir au but), le hockey sur gazon (passe au sol et tir au but de volée), course d’orientation (carte avec circuit de balises en balises), base-ball (lancer avec batte), le sprint (le plus de relais possibles de 20 m durant 6 minutes), le handball (tirs à bras cassé à 3 m du but), basket-ball (tirs de précision), beach-volley (renvoi au-dessus du filet) et quizz (diaporama sur les jeux paralympiques et réponse à un questionnaire)

Les écoles participantes

Réparties en 31 classes, on retrouve les élèves venant de: Les Sources Virton, Athénée Izel, Athénée Bertrix, École communale Rulles, Champagnat Florenville, Rosaire Bertrix, Ecf Habay-la-Neuve, Champagnat Chassepierre, École communale Ourt, Saint Joseph Neufchâteau, Ecf Marbehan, Village des Couleurs Forrières, Ecf Saint-Mard, IMP Ethe, le Miroir Florenville, Deux Rives Musson et les écoles communales de Bertrix.